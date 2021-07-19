Лукашенко о влиянии санкций: мы этого ожидали, готовились и спокойно развиваемся

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжает развиваться, несмотря на санкции, введенные в отношении страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, передает корреспондент БЕЛТА. ​

Отвечая на вопрос о влиянии санкций на Беларусь, глава государства обратил внимание, что их введение не было неожиданным и меры противодействия продумывались заранее. "Конечно, санкции - дело неприятное для любой страны. Я этого не скрываю. Но мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены. Против наших отдельных людей (там полторы или две сотни настоящих патриотов нашей страны), которые руководят страной, защищают ее, и против основных наших предприятий. Для чего? Для того, чтобы разрушить экономику. Мы этого ожидали и готовились к этому", - пояснил белорусский лидер.

По его словам, экономика страны с начала этого года демонстрирует стабильный рост. "За первое полугодие этого года прирост валового внутреннего продукта в Беларуси составил примерно 3,5%. Это больше, чем мы планировали в прошлом году", - сказал Александр Лукашенко.

​Президент подчеркнул, что Беларусь всегда стремилась развивать торгово-экономические отношения с различными странами, и в этом контексте западноевропейское направление не являлось для многих отечественных предприятий единственным или приоритетным. "Они ввели санкции против наших предприятий, но продукцию этих белорусских предприятий они давно на свой рынок не пускают. Вот и вся демократия, и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией. Но главный наш партнер - это Россия", - пояснил глава государства в интервью.

"Потому мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому. Но пока - плюс 3,5% ВВП", - резюмировал белорусский лидер.-0-