Лукашенко раскрыл схему нелегальной миграции

К переправке нелегальных мигрантов через границу Беларуси причастны преступные группировки, действующие в Литве. Беларусь может оказать помощь в борьбе с ними, но уже «не безвозмездно».

Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia. Фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Если они (литовцы, поляки, немцы или французы) хотят скрыть истину, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя», - заявил Лукашенко.

Он заявил, что в Литве действуют преступные группировки, которые и организовывают эту нелегальную миграцию, и это очевидно.

«Почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно», - сказал он.

По его словам, действия, направленные на пресечение противоправного движения на границе, будь то нелегальная миграция, поставки оружия или наркотиков, требуют значительных объемов финансирования.

По мнению Лукашенко, в сложившейся ситуации со стороны Литвы требовать от Беларуси защиты от нелегальных мигрантов по меньшей мере странно.

«Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я - президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно», - сказал Лукашенко.

О нелегальной миграции

Напомним, с начала 2021 года общее количество нелегалов, задержанных на литовско-белорусской границе, превысил 1500, что в 18 раз больше, чем за весь 2020 год (81). Теперь Литва строит проволочное заграждение на границе с Беларусью.

6 июля Александр Лукашенко в ходе совещания о противодействии санкциям Запада дал поручение ограничить транзит из стран ЕС через Беларусь и заявил , что не намерен сдерживать поток мигрантов на границе. Из-за него, напомним, Литва ввела режим чрезвычайной ситуации.