А. Лукашенко дал интервью Sky News Arabia - поговорили о санкциях, об инциденте с самолетом Ryanair, об отношениях с Западом

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Санкции, инцидент с самолетом, отношения с Западом и миграция. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Разговор продолжался около часа. Глава государства подробно ответил на вопросы журналиста. Они касались ситуации вокруг экстренной посадки самолета Ryanair, взгляда Президента на то, было ли это провокацией, и если да, то кто за ней стоит.







В центре внимания также была тематика взаимоотношений Беларуси с Западом и возможности диалога с ЕС, санкций и их влияния на экономику страны. Традиционно (согласно договоренностям с обладателями эксклюзива Sky News) в эфире сегодня только два актуальных фрагмента. Полная версия в ближайшие дни выйдет у обладателей интервью, после ее покажут и на белорусском телевидении.







Нелегальная миграция: новые обвинения Запада в адрес Беларуси





Александр Лукашенко дал интервью Sky News Arabia

Весь мир и телезрители в различных странах интересуются тем, что происходит в вашей стране, поскольку это в международной повестке дня. Все вопросы, которые я направил белорусской стороне при подготовке к интервью, были сохранены, в том числе те, которые касались внутренней ситуации в Беларуси, задержания Романа Протасевича. Все они остались в списке вопросов для главы государства, и я получил ответы на них.

Телеканал Sky News Arabia - арабоязычный круглосуточный новостной канал, передачи которого транслируются в основном на Ближний Восток и Северную Африку

Один из вопросов касался темы нелегальной миграции через Беларусь в страны Евросоюза. Сейчас на нашу страну в том числе активно вешают ярлык пособника. Обвиняя Беларусь, Запад опять же не видит бревно в собственном глазу. Мы всегда открыты для конструктивного сотрудничества, но в то же время как сейчас можем идти навстречу в этом вопросе, когда постоянно сталкиваемся с недружественными действиями - информационном и реальным террором, фейками, провокациями и санкционной политикой?! В таком случае Беларусь реагирует соразмерно, и ответные меры с нашей стороны не заставят себя ждать.В качестве интервьюера выступил главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш. Он родился в Ливане, ранее работал на итальянском гостелевидении, на каналах Al Jazeera, France 24. Освещал боевые действия в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии, брал интервью у известных политических и религиозных деятелей, включая Папу Римского Франциска, премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президента Еврокомиссии Романо Проди. После интервью с главой белорусского государства Имад аль-Атраш рассказал журналистам о своих впечатлениях от беседы.Телеканал транслируется на 50 млн домохозяйств через спутниковые и кабельные провайдеры, через интернет и мобильные приложения. Штаб-квартира Sky News Arabia расположена в свободной медиазоне Абу-Даби.







