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В. Макей: Сложившуюся политическую и экономическую конъюнктуру следует воспринимать не как проблему, а как источник для новых возможностей

19.07.2021 20:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Против Беларуси ведется "гибридная война".  Война  финансово-экономическая, которую  развязал  Запад. И подобные  вызовы требуют не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу. И справляться с такими задачами - профессиональная обязанность наших дипломатов.


В Минске открылся ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси


Главный  акцент  на старте учебно-практической  недели  прозвучал от главы внешнеполитического ведомства.  По мнению Владимира Макея, сложившуюся политическую и экономическую конъюнктуру  следует воспринимать не как проблему, а как источник для новых возможностей, которые необходимо своевременно выявить и качественно использовать.

Участники семинара рассмотрят интеграционную проблематику, вопросы инвестиций, цифровизации, международного сотрудничества. Проведут деловые встречи в министерствах и с топ-менеджментом предприятий-экспортеров. 

От эффективности работы дипломатов,  прежде всего на внешнеэкономическом направлении, во многом зависит не только динамика развития экономики, но и устойчивость белорусского государства в целом. В этом году формат семинара особый. Сотрудники дипкорпуса будут приглашены на совещание с участием Президента.


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Теги: Минск
 
 
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Против Беларуси ведется "гибридная война".  Война  финансово-экономическая, которую  развязал  Запад. И подобные  вызовы требуют не только оперативных, но и...
 
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