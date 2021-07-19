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В. Макей: Сложившуюся политическую и экономическую конъюнктуру следует воспринимать не как проблему, а как источник для новых возможностей
19.07.2021 20:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Против Беларуси ведется "гибридная война". Война финансово-экономическая, которую развязал Запад. И подобные вызовы требуют не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу. И справляться с такими задачами - профессиональная обязанность наших дипломатов.
В Минске открылся ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси
Главный акцент на старте учебно-практической недели прозвучал от главы внешнеполитического ведомства. По мнению Владимира Макея, сложившуюся политическую и экономическую конъюнктуру следует воспринимать не как проблему, а как источник для новых возможностей, которые необходимо своевременно выявить и качественно использовать.
Участники семинара рассмотрят интеграционную проблематику, вопросы инвестиций, цифровизации, международного сотрудничества. Проведут деловые встречи в министерствах и с топ-менеджментом предприятий-экспортеров.
От эффективности работы дипломатов, прежде всего на внешнеэкономическом направлении, во многом зависит не только динамика развития экономики, но и устойчивость белорусского государства в целом. В этом году формат семинара особый. Сотрудники дипкорпуса будут приглашены на совещание с участием Президента.
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В. Макей: Сложившуюся политическую и экономическую конъюнктуру следует воспринимать не как проблему, а как источник для новых возможностей
Против Беларуси ведется "гибридная война". Война финансово-экономическая, которую развязал Запад. И подобные вызовы требуют не только оперативных, но и...
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