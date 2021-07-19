Макаревич: диалог молодежи Беларуси и Украины - залог укрепления дружбы между двумя народами

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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог молодежи Беларуси и Украины - залог укрепления дружбы между двумя народами. Об этом заявил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич во время встречи с членами украинской политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", представляющими органы самоуправления Одесской области Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

"Важно, что, несмотря на все внешние факторы и складывающуюся сегодня конъюнктуру, мы общаемся. Белорусы и украинцы - близкие народы, которые объединяет не только общая история, но и общее настоящее. И я убежден на 100%, что нас объединяет и великое будущее. Потому что славянские народы едины, разрывать их нельзя", - отметил Егор Макаревич.





По его мнению, недавно завершившийся "Славянский базар в Витебске" также продемонстрировал, что межнациональное согласие сохранено, невзирая на все внешние факторы.

"Прежде всего, мы должны понимать, что мы родные, что мы вместе и должны находить точки соприкосновения. Это очень важно. Чем богаче наши страны и чем крепче мы будем держаться друг за друга, тем будет лучше для жителей и наших городов, и наших государств, - подчеркнул депутат Одесского городского совета Владимир Корниенко. - Я не раз выступал в публичной плоскости в Украине в поддержку Беларуси и считаю, что у вас страна независимая и в своих вопросах вы должны разбираться самостоятельно".

Представитель Одесского горсовета убежден: страны, граничащие с Беларусью, должны в первую очередь думать об экономической взаимной выгоде, а не вмешиваться в политические дрязги.





Егор Макаревич обратил внимание на важное обстоятельство: "Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" одна из немногих, которая после августовских событий прошлого года в нашей стране поддержала в Верховной раде Беларусь и осудила ту попытку государственного переворота, смены конституционного строя, которая предпринималась в нашей стране. Нам очень важно, что сегодня есть здравая политическая сила и люди, которые готовы высказывать четкое мнение по этому вопросу".

"Для нас, большинства белорусов, значимо, что есть украинские общественные деятели, которые готовы развивать диалог между молодежью наших стран", - резюмировал молодой парламентарий.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов белорусско-украинского взаимодействия в молодежной политике и выразили заинтересованность в том, чтобы продолжать совместно работать по линии общественных структур.-0-

Фото Совета Республики