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Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном. О чем говорили?

20.07.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вечером 19 июля в Вашингтоне прошли переговоры Светланы Тихановской с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

Беседа длилась около часа. Обсуждались следующие вопросы:

  • Инцидент с самолетом Ryanair
  • Ситуация с гражданским обществом и независимыми медиа
  • Проблема с нелегальными мигрантами
  • Усиление санкций.

Среди прочего Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, YouTube-проектов, телеграм-каналов, журналистских расследований, а также расширить помощь гражданскому обществу.

Кроме того, экс-кандидат в президенты Беларуси призвала дать сигнал России о том, что контракты, заключенные и подписанные с нынешними белорусскими властями, «не будут признаны юридически и аннулируются».

По информации телеграм-канала, Блинкен заявил, что он находится в постоянном контакте с Белым домом и президентом Байденом - и они обсуждают белорусский вопрос.

Напомним, ранее Светлана Тихановская высказала надежду в том, что администрация Джо Байдена поддержит белорусскую оппозицию и окажет помощь в «демократизации» страны.

 
 
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Вечером 19 июля в Вашингтоне прошли переговоры Светланы Тихановской с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником...
 
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