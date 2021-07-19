Тихановская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном. О чем говорили?

Вечером 19 июля в Вашингтоне прошли переговоры Светланы Тихановской с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле.

Беседа длилась около часа. Обсуждались следующие вопросы:

Инцидент с самолетом Ryanair

Ситуация с гражданским обществом и независимыми медиа

Проблема с нелегальными мигрантами

Усиление санкций.

Среди прочего Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, YouTube-проектов, телеграм-каналов, журналистских расследований, а также расширить помощь гражданскому обществу.

Кроме того, экс-кандидат в президенты Беларуси призвала дать сигнал России о том, что контракты, заключенные и подписанные с нынешними белорусскими властями, «не будут признаны юридически и аннулируются».

По информации телеграм-канала, Блинкен заявил, что он находится в постоянном контакте с Белым домом и президентом Байденом - и они обсуждают белорусский вопрос.