Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку СССР Людмилу Чурсину

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Людмилу Чурсину с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Обладая ярким артистическим талантом, врожденной интеллигентностью и удивительной работоспособностью, вы по праву снискали признание профессионалов и любовь зрителей", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси Людмилу Чурсину знают и ценят как замечательную актрису, блестяще вписавшую запоминающиеся строки в летопись современного театрального и киноискусства.-0-