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Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку СССР Людмилу Чурсину
20.07.2021 07:27 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Людмилу Чурсину с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Обладая ярким артистическим талантом, врожденной интеллигентностью и удивительной работоспособностью, вы по праву снискали признание профессионалов и любовь зрителей", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси Людмилу Чурсину знают и ценят как замечательную актрису, блестяще вписавшую запоминающиеся строки в летопись современного театрального и киноискусства.-0-
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"Обладая ярким артистическим талантом, врожденной интеллигентностью и удивительной работоспособностью, вы по праву снискали признание профессионалов и любовь...
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