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Во Дворце Независимости сегодня обсудят приоритеты внешней политики Беларуси
20.07.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Во Дворце Независимости обсудят приоритеты внешней политики. На совещание прибыли послы.
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Во Дворце Независимости обсудят приоритеты внешней политики. На совещание прибыли послы. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда ...
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