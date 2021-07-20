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Во Дворце Независимости сегодня обсудят приоритеты внешней политики Беларуси

20.07.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Во Дворце Независимости обсудят приоритеты внешней политики. На совещание прибыли послы.

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Во Дворце Независимости обсудят приоритеты внешней политики. На совещание прибыли послы. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда   ...
 
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