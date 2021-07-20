Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуацию в современном мире Президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал одним емким словом "война". Об этом глава государства заявил на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждые 3-4 года мы встречаемся в таком формате для оценки работы системы органов дипломатической службы. Как вы понимаете, нынешнее совещание проходит в особых условиях. То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом "война", - сказал белорусский лидер.

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