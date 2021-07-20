|
Лукашенко: внешнеполитическая стратегия Беларуси нуждается в корректировке
20.07.2021 10:47 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнеполитическая стратегия Беларуси нуждается в корректировке. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.
На совещание приглашены руководители белорусских загранучреждений.
"Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке. Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы", - подчеркнул глава государства.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе. На совещание приглашены руководители...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)