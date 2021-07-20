Лукашенко: внешнеполитическая стратегия Беларуси нуждается в корректировке

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнеполитическая стратегия Беларуси нуждается в корректировке. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещание приглашены руководители белорусских загранучреждений.

"Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке. Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы", - подчеркнул глава государства.

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