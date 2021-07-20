Грузия, Молдова и Украина подписали декларацию о стремлении в ЕС

Президенты Грузии Саломе Зурабишвили, Молдовы Майя Санду и Украины Владимир Зеленский подписали в рамках программы «Восточное партнерство» батумскую декларацию об объединении усилий трех стран на пути к интеграции в ЕС. Об этом говорится на официальном сайте Зеленского.

Согласно документу, Грузия, Молдова и Украина подтвердили готовность к углублению в программу «Восточное партнерство», путем продолжения процесса интеграции в Европейский Союз с помощью реформ и сближения законодательства.

«Вступление в Европейский Союз - это цель, которая объединяет наши три государства. Европейская интеграция не имеет альтернативы для наших стран, и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор», - говорится в декларации.

Отмечается, что страны уже достигли значительного прогресса в отношениях с Евросоюзом и «поддержаны крепкой воле своих народов стать частью большой европейской семьи».

«Мы едины в своей решимости сотрудничать, чтобы обеспечить признание европейской перспективы для Грузии, Молдовы и Украины, которая откроет путь для будущего членства в ЕС наших трех государств», - пишется в документе.

Президенты, подписав декларацию от имени «Ассоциированного трио», обязались укреплять трехстороннее сотрудничество между странами относительно интеграции в ЕС и задекларировали общие ценности, среди которых: демократия, уважение прав человека и основных свобод и верховенство права.

«У наших стран есть много общего, но главное - мы не хотим возвращаться в прошлое. Мы готовы бороться за наше европейское будущее. Мы взяли обязательство поддерживать друг друга», - цитирует слова Зурабишвили «Интерфакс».

По ее словам, Черное море - символ связей и торговли, который откроет путь в ЕС. Санду добавила, что, согласно декларации, три страны обязуются развивать свободную торговлю с Евросоюзом, что открывает им неограниченные возможности.

«Мы все знаем, что такое война. Мы должны сделать все, чтобы на земле трех наших стран линии разграничения исчезли навсегда», - продолжил Зеленский.

Председатель Евросоюза Шарль Мишель, в свою очередь, рассказал президентам о приоритетах в подготовке к саммиту Восточного партнерства, который планируется на декабрь текущего года.

«Первый приоритет - давайте постараемся мобилизовать больше финансовой помощи и быть инновационными, работать с Европейским инвестиционным банком для поддержки конкретных инфраструктурных проектов, чтобы обеспечить развитие и укрепление малого и среднего бизнеса на благо страны и ее граждан», - сказал Мишель.