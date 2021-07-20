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Лукашенко требует активнее защищать экономические интересы Беларуси
20.07.2021 11:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для защиты отечественных предприятий необходимо активнее использовать механизмы международных организаций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"В целях защиты своих предприятий мы должны активнее использовать механизмы международных организаций. Все, кто вознамерится аннулировать результаты тендеров, отменить контракты на закупку отечественной продукции за рубежом, должны четко понимать, что это им просто так с рук не сойдет. Нужно активнее создавать прецеденты, нарабатывать практику защиты экономических интересов", - убежден Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что в Беларуси достаточно юристов-международников, а предприятия вместе с посольствами должны "сражаться за каждый трактор, грузовик или комбайн, за каждую тонну минеральных удобрений".-0-
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Глава государства отметил, что в Беларуси достаточно юристов-международников, а предприятия вместе с посольствами должны "сражаться за каждый трактор, грузовик...
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