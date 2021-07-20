|
Всему миру нужно рассказать правду об ужасах войны и геноциде белорусского народа - Лукашенко
20.07.2021 11:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всему миру нужно рассказать правду об ужасах войны и геноциде белорусского народа. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил сегодня внимание
"Всему миру нужно рассказать страшную правду об ужасах войны, о геноциде белорусского народа, о польской оккупации в межвоенный период и другие нелицеприятные факты, которые мы из-за своей порядочности стеснялись предъявить. Пришла пора сорвать маски со всех оккупантов и коллаборантов. В отличие от них, мы - потомки великих победителей, которые вернули мир народам Европы, спасли от уничтожения не одно поколение, - заявил Александр Лукашенко. - Страны и народы Европы нас должны благодарить за то, что сделало предыдущее поколение, а не душить нас санкциями".
Президент подчеркнул, что работники белорусских загранучреждений должны каждый день рассказывать эту правду людям в странах своей аккредитации, выступать в средствах массовой информации, размещать в социальных сетях. "Нужно бить противника его же оружием. Вот только на нашей стороне правда и доблесть наших предков. А их удел - жалкие выкрики, шантаж и реваншизм", - сказал глава государства.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент подчеркнул, что работники белорусских загранучреждений должны каждый день рассказывать эту правду людям в странах своей аккредитации, выступать в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)