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Лукашенко - дипломатам: вы сегодня бойцы за честь страны
20.07.2021 11:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси нужны дипломаты-практики, которые не боятся отстаивать честь страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
Александр Лукашенко поручил главе правительства подробно охарактеризовать итоги работы на внешнеэкономическом направлении, показать реальный вклад послов в развитие торгово-экономических отношений с другими странами, а если нужно, то и предложить кадровые решения.
"Хватит содержать бездельников, которые расхаживают с важным видом по приемам. Это надо, но это самое последнее в списке. Сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия", - заявил Президент.
Глава государства отметил, что дипломатов воспринимают как элиту общества, но эта элитарность должна проявляться в воспитанности, исключительной порядочности и высочайшем профессионализме, а не в высокомерии и чувстве превосходства над другими людьми. "Вы же абсолютно все сами выходцы из народа, должны быть отражением его исконного патриотизма, традиционных семейных ценностей, трудолюбия. Должны этому соответствовать, а не идти по пути морального разложения и деградации", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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Александр Лукашенко поручил главе правительства подробно охарактеризовать итоги работы на внешнеэкономическом направлении, показать реальный вклад послов в...
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