Лукашенко рассказал, как сделать западные санкции неэффективными и незаметными для белорусов

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задачей номер один для белорусских дипломатических представительств за рубежом остается внешняя торговля. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент спросил, насколько сопоставимы расходуемые средства на содержание системы органов дипломатической службы с реальными результатами их деятельности, главным образом по защите национальных интересов.

"Как и прежде, для нас задачей номер один остается внешняя торговля. Мы небольшая, открытая страна с экспортно ориентированной экономикой. Без экспорта мы не выживем. Пусть вас не пугают западные так называемые секторальные санкции. На наши товары всегда есть спрос. Нужно только приложить чуть больше усилий. Продадим свою продукцию - решим вопрос с санкциями. Мы своей работой должны сделать их неэффективными, незаметными для граждан, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы должны и на этом поле, как на улице в августе - сентябре, поставить всех на место, кто косо смотрит на нашу страну и берется за экономическое оружие".

Поэтому вопрос внешнеэкономической деятельности МИД, а точнее экспорта белорусской продукции, - приоритет из приоритетов, обратил внимание глава государства. Тем более, добавил Президент, бизнес за рубежом уже вовсю призывает своих политиков не применять санкции к белорусскому сырью, топливу, удобрениям, продовольствию, древесине, полуфабрикатам. "Там хорошо понимают, что в итоге ограничения ударят и по их конечной продукции, и по потребителям", - сказал глава государства.-0-