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Карбалевич: сторонникам перемен следует поддержать референдум
20.07.2021 11:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Референдум по новой Конституции может стать шансом для завершения политического кризиса в Беларуси.
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По его мнению, сторонникам перемен следует поддержать референдум.
«Если такой проект Конституции действительно будет вынесен на референдум, и вступит в силу сразу после принятия, а не, скажем, в 2025 году, то мы имеем вариант транзита власти», - сказал Карбалевич.
Он считает, что таким образом может быть выход из тупика, куда попала страна при власти Александра Лукашенко.
Политого добавил, что режим в нынешнем состоянии держится исключительно на власти Лукашенко. Каждый другой руководитель будет вынужден на либерализацию и «делукашенкизацию».
Карбалевич считает, что, «если этот проект конституции будет вынесен на референдум, то это значит, что Лукашенко действительно собирается уходить».
«Если опубликованная редакция - окончательная, я считаю, что следует пойти на референдум и проголосовать за этот проект», - говорит политолог.
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Референдум по новой Конституции может стать шансом для завершения политического кризиса в Беларуси.
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