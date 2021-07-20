Карбалевич: сторонникам перемен следует поддержать референдум

Референдум по новой Конституции может стать шансом для завершения политического кризиса в Беларуси.

Об этом заявил политолог Валерий Карбалевич, который уехал из Беларуси, в интервью ex-press.by.

По его мнению, сторонникам перемен следует поддержать референдум.

«Если такой проект Конституции действительно будет вынесен на референдум, и вступит в силу сразу после принятия, а не, скажем, в 2025 году, то мы имеем вариант транзита власти», - сказал Карбалевич.

Он считает, что таким образом может быть выход из тупика, куда попала страна при власти Александра Лукашенко.

Политого добавил, что режим в нынешнем состоянии держится исключительно на власти Лукашенко. Каждый другой руководитель будет вынужден на либерализацию и «делукашенкизацию».

Карбалевич считает, что, «если этот проект конституции будет вынесен на референдум, то это значит, что Лукашенко действительно собирается уходить».

«Если опубликованная редакция - окончательная, я считаю, что следует пойти на референдум и проголосовать за этот проект», - говорит политолог.