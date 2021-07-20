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Головченко: внешняя торговля сегодня не просто экспорт, а борьба за интересы своей страны

20.07.2021 12:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнеэкономическая деятельность сегодня не просто экспорт, а борьба за интересы своей страны. Об этом заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко на совещании у главы государства по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня внешнеэкономическая, внешнеторговая деятельность - это не просто экспорт, это постоянная борьба за интересы своей страны, отвоевывание и удержание рынков, противодействие мерам экономического давления", - сказал Роман Головченко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Сегодня внешнеэкономическая, внешнеторговая деятельность - это не просто экспорт, это постоянная борьба за интересы своей страны, отвоевывание и удержание...
 
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