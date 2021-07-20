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Головченко: внешняя торговля сегодня не просто экспорт, а борьба за интересы своей страны
20.07.2021 12:01 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнеэкономическая деятельность сегодня не просто экспорт, а борьба за интересы своей страны. Об этом заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко
"Сегодня внешнеэкономическая, внешнеторговая деятельность - это не просто экспорт, это постоянная борьба за интересы своей страны, отвоевывание и удержание рынков, противодействие мерам экономического давления", - сказал Роман Головченко.
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"Сегодня внешнеэкономическая, внешнеторговая деятельность - это не просто экспорт, это постоянная борьба за интересы своей страны, отвоевывание и удержание...
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