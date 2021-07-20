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Дипломатические приоритеты в условиях мировой напряженности и внешнего давления обсуждают сегодня у Президента Беларуси

20.07.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Внешняя торговля - задача номер один. Большое совещание с руководителями загранучреждений в эти минуты проходит во Дворце Независимости.

Послы и консулы представляют Беларусь по всему миру. Мероприятия такого формата на высшем уровне проводятся периодически. Европа, Азия, Африка, Америка - время расставить выгодные для нашей страны дипломатические приоритеты, учитывая несколько ключевых аспектов. Беларусь - открытая страна, и она ощутила на себе последствия мирового кризиса. Плюс политический фактор: цветной блицкриг 2020 года под кураторством внешних конкурентов.


А. Лукашенко: Внешнеполитическая стратегия нуждается в корректировке


Санкции не должны повлиять на развитие нашей страны, несмотря на все сложности. Ключ - в активной работе на тех рынках, которые готовы сотрудничать на равноправных и уважительных началах. Те же комплектующие для белорусской техники, некогда эксклюзивные, сегодня производят уже далеко не единицы. Также для защиты отечественных предприятий необходимо активнее использовать механизмы международных организаций.


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Внешняя торговля - задача номер один. Большое совещание с руководителями загранучреждений в эти минуты проходит во Дворце Независимости. Послы и консулы...
 
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