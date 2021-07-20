А. Лукашенко - дипломатам: Вы сегодня бойцы за честь страны

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Александр Лукашенко поручил главе правительства подробно охарактеризовать итоги работы на внешнеэкономическом направлении, показать реальный вклад послов в развитие торгово-экономических отношений с другими странами, а если нужно, то и предложить кадровые решения.



"Сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия", - заявил Александр Лукашенко.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всему миру нужно рассказать страшную правду об ужасах войны, о геноциде белорусского народа, о польской оккупации в межвоенный период и другие нелицеприятные факты, которые мы из-за своей порядочности стеснялись предъявить.



Президент подчеркнул, что работники белорусских загранучреждений должны каждый день рассказывать эту правду людям в странах своей аккредитации, выступать в средствах массовой информации, размещать в социальных сетях.



"Нужно бить противника его же оружием. Вот только на нашей стороне правда и доблесть наших предков. А их удел - жалкие выкрики, шантаж и реваншизм", - сказал Глава государства.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы здесь, в Минске, уже с весны прошлого года видели, как постепенно нагнеталась напряженность, но недооценивали этого, нарастала антибелорусская активность в социальных сетях, менялась не в лучшую сторону риторика наших оппонентов в Брюсселе и Вашингтоне. Еще до выборов активизировались отдельные деятели и организации, шли информационные вбросы, обрабатывалось общественное мнение и здесь и там.



В такой ситуации достойный ответ могут дать только профессиональные и, самое главное, преданные своему делу и стране кадры, убежден Президент.