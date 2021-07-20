А. Лукашенко рассказал, как сделать санкции Запада неэффективными и незаметными для белорусов

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Задачей номер один для белорусских дипломатических представительств за рубежом остается внешняя торговля. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, сообщает БелТА .

Президент спросил, насколько сопоставимы расходуемые средства на содержание системы органов дипломатической службы с реальными результатами их деятельности, главным образом по защите национальных интересов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как и прежде, для нас задачей номер один остается внешняя торговля. Мы небольшая, открытая страна с экспортно ориентированной экономикой. Без экспорта мы не выживем. Пусть вас не пугают западные так называемые секторальные санкции. На наши товары всегда есть спрос. Нужно только приложить чуть больше усилий. Продадим свою продукцию - решим вопрос с санкциями. Мы своей работой должны сделать их неэффективными, незаметными для граждан.



