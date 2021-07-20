Лукашенко - дипломатам: или вы с народом, страной, Президентом, или такие кадры стране не нужны

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что дипломаты должны работать в интересах народа и страны. Об этом он заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министр меня постоянно при назначении (я его приглашаю) убеждает, что здесь работают лучшие. У меня тогда возникает вопрос: так неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Очевидно одно: так дело дальше не пойдет. Или вы с народом, страной, Президентом, лицом которого вы являетесь там и который вас туда направляет. Или такие кадры стране не нужны. Уж извините за откровенность", - сказал глава государства.-0-

Александр Лукашенко