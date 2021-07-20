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"Зачем там держать кучу дипломатов?" - Лукашенко поручил обратить внимание на диппредставительства в Европе

20.07.2021 13:31 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил серьезнейшим образом подойти к вопросу кадрового комплектования белорусских диппредставительств в Европе. Об этом он заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Роман Александрович и Игорь Петрович (премьер-министр Роман Головченко и глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. - Прим. БЕЛТА), надо серьезнейшим образом посмотреть на наши диппредставительства в Европе. Вы, как бывший дипломат (речь о Романе Головченко. - Прим. БЕЛТА), я часто вам об этом говорю, знаете это не понаслышке. Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству", - сказал Президент.

"Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет (развитие сотрудничества. - Прим. БЕЛТА) - добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что недавно уже подступались к вопросу оптимизации белорусских загранучреждений, однако этот процесс идет недостаточно интенсивно: "Чего мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства? Недавно мы вроде бы начали этот процесс, но он идет ни шатко ни валко, как будто его кто-то хочет замусолить".

"Сегодня как никогда важна работа там, где нас ждут, где создан серьезный задел. Кстати, в отличие от сытой и уютной Европы, заблудших среди наших дипломатов в этих странах, на которые мы ориентируемся сейчас, вообще единицы. Потому что там люди заняты настоящим делом, показывают результат, а не бегают по митингам и не постятся в деструктивных социальных сетях", - акцентировал внимание глава государства.-0-

"Зачем там держать кучу дипломатов?" - Лукашенко поручил обратить внимание на диппредставительства в Европе
Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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"Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет (развитие сотрудничества. - Прим. БЕЛТА) - добавим....
 
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