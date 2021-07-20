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Лукашенко: с предателями церемониться не будем
20.07.2021 14:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что с предателями в стране церемониться не будут. Об этом он заявил сегодня
"Говорю вам по-мужски: с предателями церемониться не будем, сделайте для себя выводы, кто еще, заблудившись, ходит по "лесу". Все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих рангов. Так будет и впредь. Жестко, но справедливо", - подчеркнул белорусский лидер.
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"Говорю вам по-мужски: с предателями церемониться не будем, сделайте для себя выводы, кто еще, заблудившись, ходит по "лесу". Все, кто не оправдал высокое звание...
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