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Беларусь и ЕС еще не прошли "дно" в политических отношениях - Евдоченко
20.07.2021 14:59 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и ЕС еще не прошли "дно" в политических отношениях. Такое мнение высказал журналистам посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Ситуация непростая. Сегодня идет очень сложный политический разговор с нашими европейскими партнерами, и, скажем откровенно, не всегда мы находим взаимопонимание. Очевидно, "дна" мы еще не прошли", - сказал Андрей Евдоченко.
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"Ситуация непростая. Сегодня идет очень сложный политический разговор с нашими европейскими партнерами, и, скажем откровенно, не всегда мы находим...
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