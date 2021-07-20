Сокол: несмотря на политическую турбулентность, Беларусь и Украина остаются важными рынками друг для друга

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на политическую турбулентность, Беларусь и Украина остаются важными рынками друг для друга. Об этом заявил сегодня журналистам посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на всю турбулентность политическую, надо признать, что Украина по-прежнему остается для нас важным стратегическим рынком. И мы для них входим в шестерку крупнейших рынков по поставкам украинской продукции", - сказал посол.

По его словам, за январь-май товарооборот между странами вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом белорусский экспорт увеличился на 60% с учетом нефтепродуктов, а импорт из Украины снизился на 6%. "Все эти цифры еще раз подтверждают, что мы, несмотря на все политические перипетии, остаемся друг для друга важными торгово-экономическими партнерами", - отметил Игорь Сокол.

Дипломат подчеркнул, что руководство Украины должно понимать это и осознавать важность выстраивания понятных, прозрачных и партнерских отношений с Беларусью без препятствий и препонов.-0-

Беларусь за январь-май поставила Украине электроэнергии на рекордные $25 млн