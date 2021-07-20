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"Что же вы, как нацисты, их выталкиваете?" - Лукашенко о бесчеловечном обращении с мигрантами в Литве

20.07.2021 15:35 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе заявил о бесчеловечном отношении к мигрантам в Литве, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на отношение литовской стороны к мигрантам, которых задерживают при пересечении границы, и сравнил условия содержания беженцев с концентрационными лагерями. В этой связи Президент рассказал об инциденте, который на днях произошел на белорусско-литовской границе. Про это также были показаны сюжеты на белорусских телеканалах. Речь о группе из 26 мигрантов (преимущественно женщин и детей), которых принудительно, угрожая оружием, отправили через границу с литовской на белорусскую территорию.

"Отобрали у них документы, порвали у них на глазах паспорта и растоптали, - сказал Александр Лукашенко. - Вооруженные. Вывели их на белорусско-литовскую границу, поставили впереди, как фашисты (помните, в наступление брали мирных жителей и посылали впереди себя). Вот точно так они выстроили эти 26 человек и погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов. Избили, сейчас некоторые в больнице находятся".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства обратил внимание на отношение литовской стороны к мигрантам, которых задерживают при пересечении границы, и сравнил условия содержания...
 
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