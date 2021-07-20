Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал дипломатов быть активнее и инициативнее в защите интересов страны. Об этом он заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства акцентировал внимание на том, что в МИД работает много умных и толковых людей и отдача должна быть соответствующая.

Президент привел пример: накануне президентских выборов в пошлом году МИД засыпал его предложениями по контактам с США, а также Литвой, Латвией и рядом других европейских стран. "И ничего из того, что вы мне подсовывали, не сработало. Так что это было, дезинформация? Где сейчас ваши наработки, контакты, мероприятия по продвижению и укреплению имиджа, работа с аналитическими институтами? Может, вас просто использовали, как у нас в спецслужбах говорят, вслепую, а вы этого даже не поняли?" - поставил вопросы глава государства.

"Но, в конце концов, если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. А у нас тишина. И в МИДе тишина, чтобы вы знали (для журналистов говорю), пока Президент не топнул ногой", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Точно так и по Литве, и по другим странам. Так разве Президент должен вам указания давать, а не вы вносить ему нужные предложения на злобу дня и соответствующие тому, что в отношении Беларуси делают наши соседи и прочие?" - добавил глава государства.-0-