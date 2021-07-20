Головченко о совещании у Лукашенко по внешней политике: это был не разнос, а полезный и откровенный разговор

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко рассказал журналистам подробности о прошедшем у Президента Беларуси Александра Лукашенко совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, на которое были приглашены руководители белорусских загранучреждений. Министр подчеркнул, что это был полезный и откровенный разговор, сообщает БЕЛТА.

"Это был не какой-то разнос, накачка, а полезный, принципиальный и откровенный мужской разговор. Как сам Президент сказал, не так часто удается встречаться. Поэтому была использована возможность, когда все руководители загранучреждений собрались вместе", - отметил премьер-министр.

По его словам, совещание получилось практико-направленным. Обсуждались вопросы в целом (какая будет направленность белорусской внешней политики, как будет корректироваться курс, исходя из обстановки), а также велся разбор на примере конкретных государств и развития отношений с ними. Один из основных вопросов - продвижение белорусской внешней торговли и закрепление положительных тенденций в этой сфере.

Говоря о том, удастся ли Беларуси дать достойный ответ на введенные коллективным Западом санкции и держать удар, Роман Головченко напомнил свой тезис: главным ответом должно стать отсутствие эффекта от санкционного давления. "Пока мы эту задачу реализовываем. Мир сейчас свободен от технологического диктата того или иного государства за исключением очень узкого ряда направлений. Поэтому мы ведем работу по замещению поставок на белорусские предприятия из тех стран, которые присоединились к санкциям. Ведем работу по импортозамещению, освоению выпуска в Беларуси той или иной продукции", - заявил премьер-министр.

Роман Головченко уверен, что достигнутый уровень во внешней торговле Беларуси удастся сохранить.

"Никакой паники, никакого пессимизма у нас нет. Мы, наоборот, получили определенную мотивацию для того, чтобы, несмотря на усложнение условий, выполнять задачу", - резюмировал премьер-министр.-0-