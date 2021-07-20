Лукашенко выступил за сокращение штата посольств Беларуси в Европе

Штаты дипломатических представительств в ряде стран, отношения с которыми ухудшились, можно сократить. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании с дипкорпусом, передает близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко обратился к премьер-министру Роману Головченко и главе Администрации президента Игорю Сергеенко с призывом серьезно пересмотреть белорусские диппредставительства в Европе.

«Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, но она не просто отсутствует, она во вред государству», - сказал Лукашенко.

Он считает, что если в европейской стране нужен наш посол и его помощник, то нужно снять им двухкомнатную квартиру, «и пусть работают». А при необходимости можно будет увеличить количество сотрудников.

Лукашенко призвал подойти к данному вопросу с точки зрения жизни и практики. «Что мы щеки надуваем и пытаемся раздувать эти дипломатические представительства? Недавно мы, вроде бы, начали этот процесс, но он идет ни шатко, ни валко, как будто его кто-то хочет замусолить», - продолжил Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что работать нужно там, где «нас ждут», а послы в этих странах работают и не не «постятся» в деструктивных соцсетях.

«Повторю, сегодня как никогда важно работать там, где нас ждут, где создан серьезный задел. Кстати, в отличие от сытой и уютной Европы, заблудших среди наших дипломатов в этих странах, на которых мы ориентируемся сейчас, вообще единицы. Потому что там люди заняты настоящим делом и показывают результат, а не бегают по митингам и не постятся в деструктивных социальных сетях», - прокомментировал Лукашенко.