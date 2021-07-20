Макей: безответственность и непредсказуемость Запада становятся нормой их поведения

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отмечает безответственность и непредсказуемость Запада, в частности в отношении Беларуси и стабильности в регионе. Об этом он заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Безответственность и полная непредсказуемость со стороны Запада - это сегодня становится абсолютной нормой их поведения. И то, что происходит в отношении Беларуси, выходит за пределы человеческого понимания. Идет игра без правил. И нам в этой ситуации пытаться играть по каким-то правилам тоже очень сложно. Поэтому мы будем вынуждены реагировать адекватно развитию обстановки", - заявил глава МИД.

Вместе с тем, подчеркнул Владимир Макей, для белорусской стороны всегда основополагающим был принцип дипломатического мирного разрешения любых споров. "Не санкционным путем, не, тем более, военным. И мы говорили об этом всегда. И даже в этих условиях, когда против Беларуси фактически развязана торгово-экономическая, политическая война, вплоть до террористических угроз, мы считаем, что есть возможность для диалога. Мы не собираемся сжигать за собой мосты. Мы всегда говорим нашим партнерам о том, что необходимо остановиться, задуматься, к чему могут привести те или иные действия, и выработать такие шаги, которые позволили бы успокоить ситуацию и не нарушать хрупкую стабильность в регионе", - сказал министр.

"Из нас хотят сотворить вторую Украину. Но это будет еще более горячая точка на карте. И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого", - подчеркнул Владимир Макей.

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