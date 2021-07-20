Посол Беларуси в Великобритании о работе в условиях санкций: всегда есть возможности для диалога

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Даже в нынешних условиях санкционного давления на Беларусь сохраняется возможность для начала конструктивного диалога и восстановления прежних отношений в полном объеме. Такое мнение высказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Максим Ермолович по итогам совещания у главы государства по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я как дипломат считаю, что всегда есть возможности для начала конструктивного диалога и восстановления отношений в полном объеме. Мы на это нацелены и пытаемся донести свою позицию правительству Великобритании, чтобы сохранить или начинать восстанавливать те отношения, которые у нас были до событий августа 2020 года", - сказал глава дипмиссии.

Он подчеркнул, что, несмотря на введение санкций, Беларусь сохраняет последовательность в своих действиях и старается развивать торгово-экономические отношения с британским бизнесом. По его данным, в Беларуси работают почти 200 компаний с британским капиталом.

"К сожалению, этим нельзя похвастаться на британском рынке. Те компании, которые были созданы с участием белорусских производителей и государственными предприятиями Беларуси, прекращают свою работу. Закрылась работа для "Белавиа", перестает работать компания BNK (UK), которая попала в санкционный список. Это, конечно, негативный сигнал для бизнеса. Мы считаем, что эти решения наносят вред нашим отношениям", - констатировал посол.

Максим Ермолович обратил внимание, что Беларусь не намерена предпринимать ответные шаги в отношении британских бизнесменов, "которые поверили в нашу страну, продолжают с нами работать и привержены взаимоотношениям, выстраиваемым годами". "Но эффекты вторичных санкций также проявляются во взаимоотношениях с нашими британскими партнерами. Это та ситуация, которая наносит ущерб всем гражданам Беларуси. Она влияет на работу предприятий, создает условия для нарушения устоявшихся внешнеэкономических связей и будет негативно влиять на показатели нашего торгового оборота", - отметил дипломат.

Он рассказал, что в своей профессиональной деятельности уже сталкивался с санкционным давлением. Когда он находился в должности замминистра финансов, были введены санкции против белорусского финансового сектора. "Они ни к чему хорошему не привели. С точки зрения давления на Беларусь это не имело никаких последствий, но тем не менее Беларусь была вынужденно отрезана от всего рынка капитала. Тяжело было потом создавать инфраструктуру для этого рынка и работать на нем, - сказал Максим Ермолович. - Политическая мотивация и давление со стороны определенных кругов привело к тому, что Беларусь из этого общего мирового рынка была исключена. Сейчас ситуация повторяется".

"Опять вводятся санкции по выходу Беларуси как суверенного государства на рынок капитала, (ограничение. - Прим. БЕЛТА) доступа к ресурсам международных финансовых институтов. Это, конечно, вредит интересам Беларуси, но в то же время и подрывает общемировую финансовую инфраструктуру, снижает доверие к тем институтам, с которыми мы работаем", - акцентировал внимание посол.

"Нам надо остановить процесс санкционного давления на Беларусь и восстанавливать торговлю, бизнес, что является взаимовыгодным для государств", - убежден Максим Ермолович.-0-