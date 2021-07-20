Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с жертвами при теракте в Багдаде

Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично выразил искренние соболезнования Президенту Ирака Бархаму Салиху, родным и близким погибших в результате бесчеловечного террористического акта на рынке в городе Багдаде, который привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь решительно осуждает терроризм и экстремизм во всех формах и проявлениях. Призываем международное сообщество к эффективным шагам по противостоянию этим опасным вызовам современности", - подчеркнул глава государства.

"Разделяю Вашу скорбь, надеюсь на скорейшее выздоровление всех раненых, а также на установление прочного мира и гражданского согласия в Ираке", - говорится в соболезновании.-0-