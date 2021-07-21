Беларуси и Бельгии важно сохранить и последовательно развивать отношения - Лукашенко

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля бельгийцев Филиппа и граждан Королевства Бельгия с национальным праздником этой страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Пользуюсь возможностью, чтобы подтвердить, что Беларусь остается открытой для конструктивного диалога. Плодотворное многолетнее белорусско-бельгийское взаимодействие в торговой и гуманитарной сферах способствовали созданию тесных дружеских связей и добрых межчеловеческих отношений между нашими народами", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что наперекор всем сложностям этого времени важно сохранить и последовательно развивать достигнутое.-0-