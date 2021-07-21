Белый дом: США продолжил вводить санкции против Беларуси

США намерены в дальнейшем привлекать к ответственности власти Беларуси «за их действия», в том числе путем введения санкций. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном по итогам встречи в Вашингтоне помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

В документе отмечается, что Салливан выразил поддержку народу Беларуси и «уважение к смелости и решимости оппозиции в борьбе за демократию и права человека».

«США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать режим Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций», - сообщается в пресс-релизе.

Помощник президента подтвердил требование администрации Джо Байдена о проведении в Минске международного расследования инцидента с рейсом Ryanair, которому можно будет доверять.

Также Штаты требуют, чтобы белорусские власти немедленно освободили всех политзаключенных и вступили «во всеобъемлющий и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и группами гражданского общества, который будет вести к проведению свободных и честных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ».

Напомним, вчера в Вашингтоне состоялась встреча Джейка Салливана и Светланы Тихановской, на которой обсуждались инцидент с самолетом Ryanair, ситуация с гражданским обществом и независимыми медиа, проблема с нелегальными мигрантами и усиление санкций.