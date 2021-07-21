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Белый дом: США продолжил вводить санкции против Беларуси

21.07.2021 10:57 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

США намерены в дальнейшем привлекать к ответственности власти Беларуси «за их действия», в том числе путем введения санкций. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном по итогам встречи в Вашингтоне помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

В документе отмечается, что Салливан выразил поддержку народу Беларуси и «уважение к смелости и решимости оппозиции в борьбе за демократию и права человека».

«США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать режим Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций», - сообщается в пресс-релизе.

Помощник президента подтвердил требование администрации Джо Байдена о проведении в Минске международного расследования инцидента с рейсом Ryanair, которому можно будет доверять.

Также Штаты требуют, чтобы белорусские власти немедленно освободили всех политзаключенных и вступили «во всеобъемлющий и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и группами гражданского общества, который будет вести к проведению свободных и честных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ».

Напомним, вчера в Вашингтоне состоялась встреча Джейка Салливана и Светланы Тихановской, на которой обсуждались инцидент с самолетом Ryanair, ситуация  с гражданским обществом и независимыми медиа, проблема с нелегальными мигрантами и усиление санкций.

Ранее, до данной встречи, Тихановская высказала надежду в том, что администрация Джо Байдена поддержит белорусскую оппозицию и окажет помощь в «демократизации» страны.

 
Теги: Минск
 
 
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США намерены в дальнейшем привлекать к ответственности власти Беларуси «за их действия», в том числе путем введения санкций.
 
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