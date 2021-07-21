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Белый дом: США продолжил вводить санкции против Беларуси
21.07.2021 10:57 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
США намерены в дальнейшем привлекать к ответственности власти Беларуси «за их действия», в том числе путем введения санкций. Об этом
В документе отмечается, что Салливан выразил поддержку народу Беларуси и «уважение к смелости и решимости оппозиции в борьбе за демократию и права человека».
«США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать режим Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций», - сообщается в пресс-релизе.
Помощник президента подтвердил требование администрации Джо Байдена о проведении в Минске международного расследования инцидента с рейсом Ryanair, которому можно будет доверять.
Также Штаты требуют, чтобы белорусские власти немедленно освободили всех политзаключенных и вступили «во всеобъемлющий и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и группами гражданского общества, который будет вести к проведению свободных и честных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ».
Напомним, вчера в Вашингтоне
Ранее, до данной встречи, Тихановская
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США намерены в дальнейшем привлекать к ответственности власти Беларуси «за их действия», в том числе путем введения санкций.
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