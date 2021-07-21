Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост Президента, заявил сегодня председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В разделе "Президент. Парламент. Правительство" предложено сохранить президентскую форму правления. Для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз - 40 лет, ценз оседлости - постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства - не иметь гражданства иностранного государства", - сказал Петр Миклашевич.

На данный момент Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Беларуси не менее 10 лет непосредственно перед выборами.

Сегодня прошло девятое заседание Конституционной комиссии. На заседании подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.-0-

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