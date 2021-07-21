В Беларуси предлагается увеличить срок полномочий парламента с четырех до пяти лет - Миклашевич

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается увеличить срок полномочий парламента с четырех до пяти лет, заявил сегодня председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В разделе "Президент. Парламент. Правительство" предложено уточнить статус и функции Президента, парламента и правительства, перераспределив полномочия указанных органов власти, исходя из их конституционных функций. Определить в полном объеме законодательные полномочия парламента, расширить его контрольные полномочия и участие в решении кадровых вопросов. Увеличить срок полномочий парламента с четырех до пяти лет. Изменить порядок проведения сессий парламента - одна сессия с сентября по июнь в течение года", - рассказал Петр Миклашевич

Предлагается также расширить полномочия правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти. "Закрепить полномочия правительства вносить Президенту предложения о назначении и отзыве дипломатических представителей Республики Беларусь в иностранных государствах и при международных организациях. В целях повышения самостоятельности правительства исключить право Президента отменять акты правительства", - отметил председатель КК.

Сегодня прошло девятое заседание Конституционной комиссии. На заседании подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.-0-