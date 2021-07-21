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Предложения по изменению Конституции будут направлены Президенту 22 июля - Миклашевич

21.07.2021 12:05 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения по изменению Конституции 22 июля будут направлены Президенту, заявил сегодня председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня завершается этап работы Конституционной комиссии. Мы планово провели девять заседаний и согласовали текст изменений, который сегодня вам (членам Конституционной комиссии. - Прим. БЕЛТА) роздан. Этот вариант будет направлен завтра главе государства в установленном порядке", - сказал Петр Миклашевич.

По его словам, все разделы Основного закона, возможные изменения рассмотрены на заседании Конституционной комиссии. "Предлагается в конечном итоге внести изменения в 59 статей Конституции, включить в Конституцию 16 новых статей, исключить две", - отметил председатель Конституционной комиссии.

Петр Миклашевич подчеркнул, что Конституционная комиссия завершила разработку предложений по изменению Основного закона в соответствии с графиком и в установленный срок. "До 1 августа 2021 года все сформулированные предложения комиссии будут представлены Президенту. В дальнейшем состоится заседание Конституционной комиссии с участием главы государства, на котором будут рассмотрены замечания концептуального характера, изложенные некоторыми членами Конституционной комиссии. Окончательный вариант изменения Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение и в последующем с поправками после всенародного обсуждения проект изменений Конституции будет вынесен на республиканский референдум", - рассказал он.

Сегодня прошло девятое заседание Конституционной комиссии. На заседании подведены итоги работы Конституционной комиссии по разработке предложений по изменению Конституции Республики Беларусь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Все разделы Основного закона, возможные изменения рассмотрены на заседании Конституционной комиссии. "Предлагается в конечном итоге внести изменения в 59 статей...
 
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