Щекин о жестоком обращении с мигрантами в Литве: так поступали только нацисты

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Это нацизм, так поступали только нацисты. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин, комментируя жестокое обращение пограничников Литвы с иракскими мигрантами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Ложь и лицемерие коллективного Запада разрушили международные отношения и всю систему безопасности. Вчера было знаковое выступление главы нашего государства перед дипкорпусом. Был открытый, принципиальный и жесткий разговор, причем не только по отношению к дипломатам. На политической шахматной доске Президент Александр Лукашенко поставил шах и мат коллективному Западу, а прежде всего Прибалтике и Польше. Из нас хотели сделать наркотрафик, хаб по торговле оружием. Но все получилось наоборот. Президент оказался мудрее, - отметил аналитик. - В этом смысле все обернулось таким образом, что Литва теперь стала поедать то, что готовила нам. Непосредственно эти случаи, которые были описаны, это шок".

Николай Щекин убежден, что европейские политики не будут это комментировать. "На все выпады, на свои какие-то прогрехи реагировать они не станут. Не ждите от них ничего. Более того, Запад это еще сделает поводом для третирования Беларуси. Поверьте, через неделю мы все увидим. Это нацизм, так поступали только нацисты. Мне сложно сказать, что в головах президента Литвы или министра иностранных дел этой страны, но, по-моему, правительство государства сошло с ума. Оно загнало себя в угол своей токсичной политикой по отношению к нам", - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что за годы независимости Беларусь за свой счет останавливала поток мигрантов. "Теперь-то они понимают, что мы были не просто буфером, а стеной, железным занавесом. Мы останавливали десятки и сотни тысяч мигрантов. Но они при этом нам даже спасибо не сказали", - обратил внимание кандидат философских наук.

Как сообщалось ранее, непосредственно вблизи литовской границы белорусские пограничники задержали три группы незаконных мигрантов, которые перешли границу со стороны Литвы. Так, утром 18 июля военнослужащие заставы "Геранены" Лидского погранотряда обнаружили группу из 14 граждан Ирака. На следующий день на этом же участке выявлены еще 7 изможденных иностранцев, которые представились гражданами Ирака, а в населенном пункте Клевица еще 5 человек - беременная женщина в шоковом состоянии, для которой немедленно была вызвана скорая помощь, два ребенка и двое мужчин.

"Задержанные рассказали, что в Литве находились в лагере для беженцев. По словам граждан Ирака, сотрудники Службы охраны государственной границы при МВД Литвы вызывали их на допрос и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы. При этом задержанных не кормили, не давали пить, а "беседа" сопровождалась ударами телескопической дубинкой, о чем свидетельствуют ссадины и кровоподтеки на различных частях тела иностранцев. Сразу после допроса, как пояснили иракцы, правоохранители привезли их к государственной границе и под угрозой применения оружия заставили уйти на территорию Беларуси", - отметили в ГПК.

Один из задержанных на участке пограничного поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы также заявил, что все пятеро являются гражданами Ирака. На территории Литвы они были остановлены вооруженными людьми в камуфлированной форме. Нарушители отдали им свои паспорта, но те не стали проверять документы, а порвали и выбросили их. Затем граждан Ирака с применением физического насилия выдворили с территории Литвы в Беларусь.-0-