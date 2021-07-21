Источник материала: БT

Санкции, инцидент с самолетом, отношения с Западом и миграция. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Разговор продолжался около часа. Глава государства подробно ответил на вопросы журналиста. Они касались ситуации вокруг экстренной посадки самолета Ryanair, взгляда Президента на то, было ли это провокацией, и если да, то кто за ней стоит.

В центре внимания также была тематика взаимоотношений Беларуси с Западом и возможности диалога с ЕС, санкций и их влияния на экономику страны. Один из вопросов касался темы нелегальной миграции через Беларусь в страны Евросоюза.

В качестве интервьюера выступил главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш.

Традиционно (согласно договоренностям с обладателями эксклюзива Sky News) в эфире 19 июля показали только два актуальных фрагмента. Полную версию интервью смотрите 21 июля в 21:30 на "Белару сь 1" .