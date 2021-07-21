ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Телеверсию интервью Президента Беларуси телеканалу Sky News Arabia смотрите 21 июля в 21:30 на "Беларусь 1"

21.07.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Санкции, инцидент с самолетом, отношения с Западом и миграция. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Разговор продолжался около часа. Глава государства подробно ответил на вопросы журналиста. Они касались ситуации вокруг экстренной посадки самолета Ryanair, взгляда Президента на то, было ли это провокацией, и если да, то кто за ней стоит.

В центре внимания также была тематика взаимоотношений Беларуси с Западом и возможности диалога с ЕС, санкций и их влияния на экономику страны. Один из вопросов касался темы нелегальной миграции через Беларусь в страны Евросоюза.

В качестве интервьюера выступил главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш. 

Традиционно (согласно договоренностям с обладателями эксклюзива Sky News) в эфире 19 июля показали только два актуальных фрагмента. Полную версию интервью смотрите 21 июля в 21:30 на "Беларусь 1".  




Читайте также: 


 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санкции, инцидент с самолетом, отношения с Западом и миграция. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу Sky News Arabia. Разговор продолжался около часа. Глава...
 
Новости дня
Новости политики
 
В Беларуси предлагается увеличить срок полномочий парламента с четырех до пяти лет - Миклашевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by