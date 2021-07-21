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«Прямо завтра» Беларусь не будет закрывать свои посольства в Европе

21.07.2021 17:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские власти пока не планируют прекращать деятельность своих посольств в странах Евросоюза, и отношения между Беларусью и ЕС могут быть налажены, но есть условие. Об этом сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.

Макей отметил, что на вчерашнем совещании Александр Лукашенко не вел речь о необходимости прямо сейчас закрыть посольства в той или иной стране или сократить их численный состав.

«Речь шла о том, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация в плане дальнейшего санкционного противостояния между Беларусью и так называемым коллективным Западом», - прокомментировал глава МИД, добавив, что власти держат руку на пульсе и будут следить за ситуацией.

Если Минск не будет видеть перспектив в торгово-экономическом взаимодействии с какой-то страной, тогда будут выноситься «соответствующие предложения в правительство и президенту».

«На данном этапе мы не планируем прямо завтра закрывать наши загранучреждения в той или ной стране ЕС», - цитирует слова Макея БЕЛТА.

По его словам, власти Беларуси будут наблюдать за действиями европейских коллег, отношения с которыми могут быть налажены при одном условии.

«Мы считаем, что ЕС может быть для Беларуси нормальным партнером, но для этого нужно вернуться на те разумные основы сосуществования, которые были в наших контактах некоторое время назад», - заявил Владимир Макей.

Напомним, вчера на совещании с дипкорпусом Александр Лукашенко заявил о возможном сокращении штата дипломатических представительств в ряде стран, отношения с которыми ухудшились.

«Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, но она не просто отсутствует, она во вред государству», - сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти пока не планируют прекращать деятельность своих посольств в странах Евросоюза, и отношения между Беларусью и ЕС могут быть налажены, но есть...
 
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