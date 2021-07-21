Первые эшелоны с российскими военными прибывают в Беларусь

Российские военнослужащие и техника начнут прибывать в Беларусь 21 июля для участия в учениях «Запад-2021».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси. Тема предстоящего учения: «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Учения «Запад-2021» пройдут на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. По информации Минобороны Беларуси, они посвящены «применению группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». В их основу положен «один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран».

Как сообщает ведомство, планируется «апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности; оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники; заимствовать нарастающий боевой опыт российских офицеров и, используя его, продолжить совершенствовать формы и способы применения войск».

Напомним, военная делегация РФ приезжала в Беларусь во главе с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым, который тогда участвовал в рекогносцировке районов, где будут проходить маневры.

Ранее Литва и Украина неоднократно высказывали опасения в связи с предстоящими учениями.

А глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин 23 июня на IX Московской конференции по международной безопасности заявил, что учения «Запад-2021» - это «не бряцание оружием», а «нормальная ответная реакция на беспрецедентный рост количества мероприятий оперативной подготовки стран - членов НАТО вблизи наших границ».

Последний раз совместные стратегические учения «Запад» проводили в сентябре 2017 года на территории Беларуси и западных областей России. В маневрах участвовало около 13 тыс. военных.