Лукашенко был бы не против посредничества Эмиратов в диалоге между Беларусью и ЕС

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко был бы не против посредничества Объединенных Арабских Эмиратов в выстраивании диалога между Беларусью и Евросоюзом. Об этом он заявил 19 июля в интервью арабоязычному телеканалу Sky News Arabia, сообщает БЕЛТА.

Президенту был задан вопрос, имеются ли в данный момент какой-то диалог или посреднические услуги в выстраивании этого диалога между Беларусью и Евросоюзом. "Что касается диалога с Европой, вы видите, какой у нас диалог. Это трудно назвать диалогом в этой ситуации. Что касается посредников, я вообще не люблю посредничество всякое", - сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем он отметил, что если бы, например, Объединенные Арабские Эмираты и руководство этой страны захотели выступить в роли посредников в диалоге, то он бы не отказался: "Потому что это объективные люди, честные и порядочные. Поэтому если европейцы принимают ваше предложение к диалогу и посредничество, то Эмираты могли бы стать таким посредником. Я - за".-0-