Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал заранее спланированной провокацией инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, который 23 мая следовал по маршруту Афины - Вильнюс, но приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Об этом Президент заявил 19 июля в интервью арабоязычному телеканалу Sky News Arabia, сообщает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что заявления на предмет того, что именно белорусская сторона изменила маршрут движения самолета Ryanair, являются серьезным фейком: "Мы никого не принуждали к посадке в Минске и маршруты не меняли".

Президент отметил: если кто-то предъявит факты, что именно белорусская сторона принудила самолет к посадке, то "мы извинимся перед всем миром за подобное деяние". "До сих пор таких фактов никто не представил, что мы якобы вынудили этот самолет приземлиться Минске. Нет таких фактов", - подчеркнул белорусский лидер.

"Ни вы, осведомленный журналист и ваши коллеги, ни общественность на Западе, да и в Беларуси, мы не услышали пилота и ответы на вопросы, которые интересуют журналистов и международную общественность по этому делу", - отметил глава государства.

"События с самолетом - это заранее спланированная провокация. И события после этого говорят о том, для чего нужна была эта провокация: чтобы сделать очередные шаги по удушению Беларуси, не допустить ее дальнейшего развития", - уверен Александр Лукашенко.-0-

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