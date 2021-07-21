В Беларуси совершенствуется законодательство о регулировании фирменной торговли

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал сегодня указ №283 о признании утратившими силу указов Президента Беларуси. Документ принят в целях приведения законодательства о регулировании фирменной торговли в соответствие с законом от 4 января 2021 года, которым внесены поправки в закон "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Утратившими силу признаются указ №113 "О развитии фирменной торговли" от 20 марта 1996 года, а также нормы иных указов, предусматривающих внесение в него изменений и дополнений.-0-