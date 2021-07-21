ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Утверждены правила любительского рыболовства и ведения рыболовного хозяйства

21.07.2021 19:59 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня указ №284 "О рыболовстве и рыболовном хозяйстве", которым утверждены правила любительского рыболовства и правила ведения рыболовного хозяйства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно правилам любительского рыболовства для граждан упрощается порядок пользования рыболовными угодьями: исключены излишние требования к орудиям любительского рыболовства, расширен перечень таких орудий, снят запрет на использование осветительных приборов, предоставлены льготы на платное любительское рыболовство дополнительным категориям граждан (пенсионерам, воинам-интернационалистам, лицам до 16 лет). Также разрешается любительский лов рыбы во всех рыболовных угодьях фонда запаса, а также переданных для промыслового рыболовства. Увеличиваются нормы вылова за счет снятия ограничений на лов инвазивных видов рыбы (например, бычка, ротана-головешки, сомика американского).

Кроме того, устанавливаются требования к подводной охоте. Такой вид рыболовства возможен только в определенных облисполкомами водоемах при условии наличия у гражданина при себе удостоверения на право подводной охоты, выданного Белорусским обществом охотников и рыболовов.

В соответствии с правилами ведения рыболовного хозяйства введено право на промысловое рыболовство путем реализации квот без аренды рыболовных угодий. Совершенствуются подходы к управлению, воспроизводству и охране рыбных ресурсов, в частности установлен порядок определения местоположения и границ зимовальных ям, актуализированы нормативы вылова рыбы с учетом рекомендаций и исследований Национальной академии наук Беларуси.

Новыми правилами создаются дополнительные условия для ведения рыболовного хозяйства: расширен перечень лиц, имеющих право на получение промысловых билетов, предоставлена возможность выдачи таких билетов сроком до 5 лет. Функции контроля за ведением рыболовного хозяйства закрепляются за Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

В целом изданным указом оптимизируются нормы, регулирующие любительское рыболовство и ведение рыболовного хозяйства, предусматривается порядок изготовления, хранения и сбыта рыболовных сетей, сетематериалов, традиционных национальных орудий любительского рыболовства.

Реализация данного решения главы государства позволит обеспечить зарыбление рыболовных угодий, сделает их более доступными для населения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соответствии с правилами ведения рыболовного хозяйства введено право на промысловое рыболовство путем реализации квот без аренды рыболовных угодий.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями в адрес Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by