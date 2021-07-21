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Интервью Президента Беларуси телеканалу Sky News Arabia смотрите 21 июля в 21:30 на "Беларусь 1"
21.07.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСегодня в эфире полная версия интервью Президента Беларуси телеканалу Sky News Arabia. Откровенно об инциденте с самолетом, взгляде Александра Лукашенко на то, было ли это провокацией, и если да, то кто за ней стоит. А еще разговор о взаимоотношениях Беларуси с Западом и возможности диалога с ЕС, влиянии санкций и упреках в причастности Беларуси к нелегальной миграции. Один из первых вопросов касался ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair. Сообщения о том, что якобы Беларусь принудительно посадила борт в Минске, Александр Лукашенко назвал фейком, а весь инцидент заранее спланированной провокацией.
Это был фрагмент интервью Президента Беларуси телеканалу Sky News Arabia. Телеверсию смотрите сегодня в 21:30 на
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Сегодня в эфире полная версия интервью Президента Беларуси телеканалу Sky News Arabia. Откровенно об инциденте с самолетом, взгляде Александра Лукашенко на то, было ли...
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