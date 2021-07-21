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Конституция Беларуси должна быть адаптирована в соответствии с духом времени - Шпаковский
21.07.2021 20:55 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституция Беларуси должна быть адаптирована в соответствии с духом времени. Такое мнение высказал политолог Александр Шпаковский в программе "ОбъективНо" на телеканале
"Конституция - это ведь не постоянная величина. В любом случае Основной закон страны надо адаптировать в соответствии с духом времени. Возникают новые правоотношения, например в цифровой сфере (законодательство о защите персональных данных и так далее), которые необходимо включать в том числе в Основной закон", - отметил Александр Шпаковский.
Политолог также напомнил о прошлогодних событиях в Беларуси, когда часть общества, заведенная "некоторыми политическими авантюристами", требовала на улицах перемен. "Мы предлагаем эти перемены в рамках легального поля, в рамках изменения Основного закона страны и говорим, что Конституционная комиссия ждет ваших предложений", - обратил он внимание.
Как сообщалось, Конституционная комиссия
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"Конституция - это ведь не постоянная величина. Возникают новые правоотношения, например в цифровой сфере (законодательство о защите персональных данных и так...
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