Конституция Беларуси должна быть адаптирована в соответствии с духом времени - Шпаковский

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституция Беларуси должна быть адаптирована в соответствии с духом времени. Такое мнение высказал политолог Александр Шпаковский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ , передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституция - это ведь не постоянная величина. В любом случае Основной закон страны надо адаптировать в соответствии с духом времени. Возникают новые правоотношения, например в цифровой сфере (законодательство о защите персональных данных и так далее), которые необходимо включать в том числе в Основной закон", - отметил Александр Шпаковский.

Политолог также напомнил о прошлогодних событиях в Беларуси, когда часть общества, заведенная "некоторыми политическими авантюристами", требовала на улицах перемен. "Мы предлагаем эти перемены в рамках легального поля, в рамках изменения Основного закона страны и говорим, что Конституционная комиссия ждет ваших предложений", - обратил он внимание.

Как сообщалось, Конституционная комиссия завершила разработку предложений по изменению Основного закона. Предлагается внести изменения в 59 статей Конституции, включить в Конституцию 16 новых статей, исключить две. 22 июля Конституционная комиссия направит свои предложения Президенту. "В дальнейшем состоится заседание Конституционной комиссии с участием главы государства, на котором будут рассмотрены замечания концептуального характера, изложенные некоторыми членами Конституционной комиссии. Окончательный вариант изменения Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение и в последующем с поправками после всенародного обсуждения проект изменений Конституции будет вынесен на республиканский референдум", - рассказал председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.-0-