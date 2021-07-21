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Конституция Беларуси должна быть адаптирована в соответствии с духом времени - Шпаковский

21.07.2021 20:55 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституция Беларуси должна быть адаптирована в соответствии с духом времени. Такое мнение высказал политолог Александр Шпаковский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституция - это ведь не постоянная величина. В любом случае Основной закон страны надо адаптировать в соответствии с духом времени. Возникают новые правоотношения, например в цифровой сфере (законодательство о защите персональных данных и так далее), которые необходимо включать в том числе в Основной закон", - отметил Александр Шпаковский.

Политолог также напомнил о прошлогодних событиях в Беларуси, когда часть общества, заведенная "некоторыми политическими авантюристами", требовала на улицах перемен. "Мы предлагаем эти перемены в рамках легального поля, в рамках изменения Основного закона страны и говорим, что Конституционная комиссия ждет ваших предложений", - обратил он внимание.

Как сообщалось, Конституционная комиссия завершила разработку предложений по изменению Основного закона. Предлагается внести изменения в 59 статей Конституции, включить в Конституцию 16 новых статей, исключить две. 22 июля Конституционная комиссия направит свои предложения Президенту. "В дальнейшем состоится заседание Конституционной комиссии с участием главы государства, на котором будут рассмотрены замечания концептуального характера, изложенные некоторыми членами Конституционной комиссии. Окончательный вариант изменения Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение и в последующем с поправками после всенародного обсуждения проект изменений Конституции будет вынесен на республиканский референдум", - рассказал председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Конституция - это ведь не постоянная величина. Возникают новые правоотношения, например в цифровой сфере (законодательство о защите персональных данных и так...
 
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