МИД Беларуси прокомментировал заявления некоторых американских политиков и СМИ

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал заявления ряда американских СМИ и некоторых официальных лиц США в отношении Беларуси, связанные в том числе со встречами руководства Госдепартамента США, Совета национальной безопасности, Агентства международного развития, а также отдельных конгрессменов и сенаторов со Светланой Тихановской, сообщает БЕЛТА.

"Мы видели эти сообщения в американских СМИ. Мы не придаем им особого значения. Навряд ли нам стоит комментировать двухнедельную туристическую поездку, оплаченную за счет средств американских налогоплательщиков. Это внутреннее дело властей США, для кого и с какой целью устраивать бессмысленные двухнедельные вояжи и инсценированные спектакли перед камерами. Мы также увидели, как пресс-секретарь Госдепартамента ссылается на поддержку неких эфемерных "демократических устремлений белорусского народа". Наш народ уже ощущает на себе эту так называемую "поддержку", которая облекается в форму санкций и ограничений. А апофеозом заботы о чаяниях нашего народа является запрет на покупку авиабилетов из Беларуси в США", - сказал Анатолий Глаз.

Пресс-секретарь МИД акцентировал внимание на том, что на псевдовстречах белорусская сторона не представлена. "Это часть некоего американского внутриполитического шоу, происходящего в виртуальной реальности и предназначенного для американской же аудитории", - уверен он.

"С посольством США в Беларуси, с Государственным департаментом США официальные представители Республики Беларусь находятся в постоянном контакте. Ведется диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес и взаимную обеспокоенность. Да, не всегда наши подходы совпадают. Да, зачастую этот диалог носит предельно прямой и откровенный характер. Но у нас нет закрытых тем. Мы готовы к продолжению этого диалога, в том числе и для поиска выхода из той ситуации в двусторонних отношениях, в которой мы сейчас находимся. Мы знаем, что в руководстве США есть люди, которые не утратили связь с реальностью и руководствуются здравым смыслом", - подчеркнул Анатолий Глаз.-0-