ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Беларуси прокомментировал заявления некоторых американских политиков и СМИ

21.07.2021 21:21 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал заявления ряда американских СМИ и некоторых официальных лиц США в отношении Беларуси, связанные в том числе со встречами руководства Госдепартамента США, Совета национальной безопасности, Агентства международного развития, а также отдельных конгрессменов и сенаторов со Светланой Тихановской, сообщает БЕЛТА.

"Мы видели эти сообщения в американских СМИ. Мы не придаем им особого значения. Навряд ли нам стоит комментировать двухнедельную туристическую поездку, оплаченную за счет средств американских налогоплательщиков. Это внутреннее дело властей США, для кого и с какой целью устраивать бессмысленные двухнедельные вояжи и инсценированные спектакли перед камерами. Мы также увидели, как пресс-секретарь Госдепартамента ссылается на поддержку неких эфемерных "демократических устремлений белорусского народа". Наш народ уже ощущает на себе эту так называемую "поддержку", которая облекается в форму санкций и ограничений. А апофеозом заботы о чаяниях нашего народа является запрет на покупку авиабилетов из Беларуси в США", - сказал Анатолий Глаз.

Пресс-секретарь МИД акцентировал внимание на том, что на псевдовстречах белорусская сторона не представлена. "Это часть некоего американского внутриполитического шоу, происходящего в виртуальной реальности и предназначенного для американской же аудитории", - уверен он.

"С посольством США в Беларуси, с Государственным департаментом США официальные представители Республики Беларусь находятся в постоянном контакте. Ведется диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес и взаимную обеспокоенность. Да, не всегда наши подходы совпадают. Да, зачастую этот диалог носит предельно прямой и откровенный характер. Но у нас нет закрытых тем. Мы готовы к продолжению этого диалога, в том числе и для поиска выхода из той ситуации в двусторонних отношениях, в которой мы сейчас находимся. Мы знаем, что в руководстве США есть люди, которые не утратили связь с реальностью и руководствуются здравым смыслом", - подчеркнул Анатолий Глаз.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы видели эти сообщения в американских СМИ. Мы не придаем им особого значения. Навряд ли нам стоит комментировать двухнедельную туристическую поездку, оплаченную...
 
Новости дня
Новости политики
 
Вольфович назначен уполномоченным представителем главы государства в Гродненской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by