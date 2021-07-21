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Вольфович назначен уполномоченным представителем главы государства в Гродненской области
21.07.2021 21:21 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уполномоченным представителем главы государства в Гродненской области назначен государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Виктор Шейман освобожден от выполнения соответствующих обязанностей. Это предусмотрено распоряжением, которое сегодня подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Кроме того, Валерий Иванов остается на посту уполномоченного представителя главы государства в Брестской области. Однако в связи с его недавним назначением на новую должность - управляющего делами Президента Беларуси - распоряжением откорректирован соответствующий пункт.-0-
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Кроме того, Валерий Иванов остается на посту уполномоченного представителя главы государства в Брестской области. Однако в связи с его недавним назначением на...
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