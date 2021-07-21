Вольфович назначен уполномоченным представителем главы государства в Гродненской области

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уполномоченным представителем главы государства в Гродненской области назначен государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Виктор Шейман освобожден от выполнения соответствующих обязанностей. Это предусмотрено распоряжением, которое сегодня подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Кроме того, Валерий Иванов остается на посту уполномоченного представителя главы государства в Брестской области. Однако в связи с его недавним назначением на новую должность - управляющего делами Президента Беларуси - распоряжением откорректирован соответствующий пункт.-0-