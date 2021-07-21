В Беларуси установлена выплата ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы

Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня указ №281 "О выплате ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Материальная помощь ветеранам в Беларуси до 2021 года оказывалась в преддверии юбилейных дат Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В соответствии с подписанным указом устанавливается дополнительная социальная поддержка в виде выплаты ежегодной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым категориям граждан, пострадавшим от последствий войны, в связи с празднованием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Размер ежегодных выплат, согласно указу, будет устанавливаться Советом Министров, источник финансирования - республиканский бюджет.

Указ стал выражением признательности и глубокого уважения со стороны общества и государства ветеранам и лицам, пострадавшим от последствий войны. Принятие документа позволит достойно организовать чествование данных категорий граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.-0-